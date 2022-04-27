Владимир Геращенко уехал из Харькова в Люботин. Он считал, что в небольшом населенном пункте будет спокойнее и тише.
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Однако оккупанты не дают спокойной жизни ни в одном районе области. Они продолжают обстреливать и Харьков, и маленькие городки.
"Я кричал, махал рукой в дырочку"
Росармия полностью разрушила жилище мужчины. Он потерял не только свой дом, но и двух членов своей семьи – мужа сестры и маму.
28 марта в дом прямой наводкой влетели 2 ракеты. Дом разнесло,
– поделился Геращенко.
Он рассказал, что муж сестры, который находился полуметре от него, почти сразу умер – под завалами. Мама прожила примерно 10 дней – у нее были несколько переломов.
"Меня ударило о стол и также полностью завалило. Через 40 минут – час меня достали из-под завалов. Я кричал, махал рукой в дырочку", – сказал Геращенко.
Пострадавшему сейчас помогают хирурги Харькова
Геращенко тяжело переживает трагедию. Сначала он прошел лечение в медучреждении Люботина. Теперь ему помогают харьковские хирурги.
К счастью, с его женой все хорошо. Однако моральный удар для этой семьи – непоправимый.
Спасенный из-под завалов в Харьковской области рассказал об обстреле Люботина: смотрите видео
Что известно об обстреле Люботина
- Оккупанты обстреляли Люботин 28 марта.
- В результате бомбардировки, по состоянию на 29 марта, было известно о 7 раненых и 1 погибшем.
- Харьковская облпрокуратура начала уголовное производство.