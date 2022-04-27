Володимир Геращенко поїхав із Харкова до Люботина. Він вважав, що в невеликому населеному пункті буде спокійніше та тихіше.
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Однак окупанти не дають спокійного життя в жодному районі області. Вони продовжують обстрілювати і Харків, і маленькі містечка.
"Я кричав, махав рукою у дірочку"
Росармія вщент зруйнувала житло чоловіка. Він втратив не тільки свій дім, а й двох членів своєї родини – чоловіка сестри та маму.
28 березня в дім прямим наведенням влетіли 2 ракети. Будинок рознесло,
– поділився Геращенко.
Він розповів, що чоловік сестри, який перебував пів метра від нього, майже одразу помер – під завалами. Мама прожила приблизно 10 днів – в неї були кілька переломів.
"Мене вдарило об стіл і також повністю завалило. Через 40 хвилин – годину мене вийняли з-під завалів. Я кричав, махав рукою в дірочку", – сказав Геращенко.
Постраждалому зараз допомагають хірурги Харкова
Геращенко важко переживає трагедію. Спочатку він пройшов лікування в медзакладі Люботина. Тепер йому допомагають харківські хірурги.
На щастя, з його дружиною все добре. Однак моральний удар для цієї родини – непоправний.
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Що відомо про обстріл Люботина
- Окупанти обстріляли Люботин 28 березня.
- Внаслідок бомбардування, станом на 29 березня, було відомо про 7 поранених та 1 загиблого.
- Харківська облпрокуратура розпочала кримінальне провадження.