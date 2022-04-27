Володимир Геращенко поїхав із Харкова до Люботина. Він вважав, що в невеликому населеному пункті буде спокійніше та тихіше.

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Однак окупанти не дають спокійного життя в жодному районі області. Вони продовжують обстрілювати і Харків, і маленькі містечка.

"Я кричав, махав рукою у дірочку"

Росармія вщент зруйнувала житло чоловіка. Він втратив не тільки свій дім, а й двох членів своєї родини – чоловіка сестри та маму.

28 березня в дім прямим наведенням влетіли 2 ракети. Будинок рознесло,

– поділився Геращенко.

Він розповів, що чоловік сестри, який перебував пів метра від нього, майже одразу помер – під завалами. Мама прожила приблизно 10 днів – в неї були кілька переломів.

"Мене вдарило об стіл і також повністю завалило. Через 40 хвилин – годину мене вийняли з-під завалів. Я кричав, махав рукою в дірочку", – сказав Геращенко.

Постраждалому зараз допомагають хірурги Харкова

Геращенко важко переживає трагедію. Спочатку він пройшов лікування в медзакладі Люботина. Тепер йому допомагають харківські хірурги.

На щастя, з його дружиною все добре. Однак моральний удар для цієї родини – непоправний.

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