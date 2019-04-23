Влияет ли Россия на цены на бензин в Украине и при чем здесь Медведчук

Бывший заместитель директора "Укртранснафты" объяснил 24 каналу, что происходит с поставкой нефтепродуктов в Украину, что не так с российской нефтью и от чего будут зависеть цены на бензин в ближайшее время.

Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Россия устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Нефть дорожает на фоне возможных санкций против Ирана. Что из-за всего этого будет происходить в Украине и как это повлияет на украинских водителей и цены на бензин – 24 каналу пояснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

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Михаил Гончар о ценах на бензин и обрезании бизнеса Медведчука (фото – "Главред")

Насколько Украина вообще зависима от поставок нефти и нефтепродуктов из России и Беларуси?

Действительно, у нас около 80% годового потребления нефтепродуктов – это импорт. В основном – из России и Беларуси, немного – из Литвы и Румынии. Но в том случае, если российская сторона захочет прекратить поставки из России в Украину, особенно дизеля, то не думаю, что это будет иметь какой-то серьезный эффект. Да, на рынке могут быть определенные возмущения спекулятивного характера по повышению цен. Но эти поставки можно заместить.

За счет чего?

Возможно, заместить немного более дорогими поставками из Польши. Или из Литвы. Хотя, по сути, это – тот самый польский нефтяной концерн "Орлен".

Давно предупреждали, что рано или поздно Россия прибегнет к таким мерам, как запрет продажи российского бензина и дизтоплива Украине. Это не какая-то новость. Но здесь ситуация следующая. Поставка дизеля из России крышуется в рамках схемы межчеловеческой договоренности Путин-Медведев-Медведчук. Обрезать поставки в Украину – значит обрезать бизнес Медведчука, на которого в России делается определенная ставка. Поэтому когда Медведев делал объявление о введении этих санкций на запрет поставки в Украину нефти и нефтепродуктов, он уточнил, что экспорт может осуществляться в рамках специальных разрешений. То есть, разрешения получат отдельные люди, лояльные к Кремлю.

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Например, Медведчук?

Да. Поэтому с этой темы делают определенную страшилку.

На самом деле, мы давно не импортируем российскую нефть. Мы импортируем небольшое количество азербайджанской нефти. Работает Кременчугский НПЗ, который есть в системе группы "Приват". Он перерабатывает нефть собственной добычи в небольшом количестве, плюс – докупает немного азербайджанской. Все. Поэтому и получается, что собственная переработка обеспечивает 20% необходимых нам нефтепродуктов, остальные 80% – мы импортируем.

Поэтому я бы не преувеличивал масштаб этой угрозы, хотя определенные ценовые возмущения могут быть. У нас игроки рынка любят использовать возможности, чтобы что-то всколыхнуть.

Беларусь, которая приостановила поставки бензина и дизеля в Украину – это уже другая история?

Другая. Она тоже связана с российской нефтью. В начале прошлой недели думали, что это может быть специальная акция России против Беларуси с целью получить контроль над Мозырским НПЗ – через создание проблем технического и технологического характера на этом предприятии. Сейчас видно, что на самом деле это – ситуация не эксклюзивная для Беларуси.

Проблема в том, что в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" отгрузили большое количество нефти с высоким содержанием хлорорганических соединений. Они коррозионно опасны. Их в нефти не должно быть вообще или должна быть какое-то мизерное количество, приближенное к нулю. Их наличие – автоматическая опасность для оборудования на НПЗ.

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Именно поэтому и состоялась поломка на Мозырском НПЗ?

Да. Хотя она не совсем состоялась – на заводе успели вовремя заметить и приостановили использование этой нефти. Но вопрос в том, что эта нефть уже достигает стран Центральной Европы. Проблема здесь не нова, на нее уже обращали внимание.

Она заключается в том, что качество нефти Urals – основной экспортной российской нефтяной смеси – постоянно ухудшается. Есть определенный стандарт того, что должно быть в этой смеси, и чего в ней быть не должно. В основном этот стандарт касается наличия серы в нефти – чем меньше серы, тем более качественная нефть. Urals – это сернистая нефть. Но сейчас в ней не только показатели сернистых соединений стали выше, но и появилась хлорорганика, которой там быть не должно.

Откуда она появилась?

В результате того, что в Самару, где расположено технологическое сердце российской монополии "Транснефть", нефть поступает с достаточно истощенных нефтяных месторождений Южно-Уральского региона и Западной Сибири.

Для того, чтобы стимулировать добычу нефти на стареющих, истощенных месторождениях, используют методы интенсификации добычи. То есть, в нефтеносные пласты закачивают специальные растворы, которые содержат хлорорганические соединения. Это дает эффект увеличения добычи нефти. Но потом все это сливается вместе с нефтью. Затем делается очистка нефти, подготовка к состоянию товарной нефти. Хлорорганика, на этот раз, очевидно, не была очищена и пошла в общем потоке.

В Самаре, где расположены огромные резервуарные парки, и готовится эта смесь Urals. Это не нефть в чистом виде, как Brent, Forties или Dubai, которые добываются на одноименных месторождениях. Urals – это смесь, название которой указывает на ее уральское происхождение. Там намешана нефть из разных месторождений, где-то она более сернистая, где-то – имеет большую плотность. В Самаре все это миксуют. В связи с тем, что качественной нефти становится все меньше, а сернистой – из-за интенсификации добычи, становится больше, размешивать не с чем. Вот и получился такой эффект.

Такое раньше случалось?

Да. Но раньше это было не с такими угрожающими показателями хлорорганики, которые могут привести к коррозии технологического оборудования. Особенно, когда под угрозой оказываются дорогостоящие катализаторы – это плохо. Если они выйдут из строя, то вся технология нефтепереработки останавливается.

Можно сказать, что это – следствие действия санкционного режима против России. Потому что будучи лишенной доступа к современным технологиям, Россия использует то, что может. Поэтому она берется за старые и доступные методы: закачали раствор – получили приток нефти. Чтобы выполнить современные технологические гидроразрывы – для этого нужно, чтобы работали компании типа Halliburton или Schlumberger и обеспечивали соответствующую технологическую поддержку. Это после введения санкций против России стало невозможным.

Проблема с качеством российской нефти и так существовала, а в результате действия санкционного режима она просто обострилась.

То есть, то, что произошло в Беларуси – не злой умысел или халатность, а технологическая несостоятельность?

Да. Потому что то же фиксируется уже в Центральной Европе. Просто первой проблему увидела Беларусь. Мозырский НПЗ – ближайший завод к российской границе, к ней первой дошла эта нефть и там первыми забили тревогу. Беларусь не только импортирует российскую нефть, она также обеспечивает ее транзит. Сразу по нескольким направлениям. По одному из них нефть дальше идет в Польшу, а затем – в Германию, по другому – через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию. Было еще третее, Балтийское, направление, но оно уже давно не функционирует.

Конечно, будут предъявляться претензии к "Транснефти". Но они скажут: "А чего – мы? Мы – нефтетранспортная компания, нам что дали, то мы и закачали". Будут разбираться с грузоотправителями. Хотя вопрос к "Транснефти" тоже есть. Они – не та компания, которая закачивает все, что ей дают. Есть определенные технические требования относительно того, что они могут принимать, а что – не могут. Потому что это – проблема и для систем транспортировки нефти, так как коррозия везде работает одинаково.

По большому счету, "Транснефть" могла сказать грузоотправителю, что эта нефть не подходит, и ее лучше перевозить по железной дороге в цистернах. Но, конечно, тарифы железной дороги – значительно выше. Поэтому вполне возможно, что кто-то дал нормальный бакшиш топ-менеджменту "Транснефти" и они сошлись на позиции "Да, закачивай – и погнали!".

Какие последствия может иметь вся эта история?

Ну, ее пока не расследуют. Я думаю, что последствия могут быть. Белорусы, прежде всего, должны заявить претензии к "Транснефти" и грузоотправителю. В судебном или в любом другом порядке. Но возможно, что тот, кто продал эту нефть российской корпорации, скажет: "Я "Транснефти" сдал нормальную нефть. Вот сертификаты, здесь никакой хлорорганики. А что там "Транснефть" делала за смесь – я не в курсе".

Почему "Транснефть" сделала такой недопустимый микс – можно только строить гипотезы. Я предполагаю, что поскольку сейчас пошла положительная для России динамика цен на нефть, надо максимизировать экспорт. А в резервуарах корпорации, наверное, накопилось много некондиционной нефти, которую нужно было куда-то сбагрить. Поэтому я предполагаю, что они воспользовались возможностью и сделали вот такой микс. Поэтому, так или иначе, будет отвечать за все именно "Транснефть". Как именно? Может, найдут какого-то козла отпущения, которого снимут с должности. Возможно, российская корпорация даже заплатит какую-то компенсацию.

Для глобального рынка последствий никаких не будет, потому что все это касается определенной группы заводов, которые сидят, условно, на русской трубе и используют российскую экспортную смесь. Другое дело, что будут меньше покупать российскую нефть.

На нефтяном рынке имидж тоже важен?

Бесспорно. Но Россия тогда будет говорить: "Окей. Качество понизилась. Давайте мы вам цену снизим".

В самой России тоже давно говорят о том, что нужно прекратить блендировать эту смесь, выделить качественные сорта нефти и продавать их отдельно. То есть выделить нефтепроводы, по которым идет качественная нефть, и нефтепроводы, по которым идет нефть с большей концентрацией серы и других веществ. Но против этого выступает "Транснефть", которая хочет продолжать миксовать различные сорта, потому что им так технологически проще.

Подытожим: значительного влияния на глобальный нефтяной рынок не будет. Но, бесспорно, россияне подмочили свою репутацию и понесут потери. Проблема качества российской нефти – не нова. Дефицита нефти в мире нет.

Что дальше будет с ценами на топливо в Украине?

Сейчас цена на бензин растет, потому что растет цена на нефть. В прошлом году тоже была такая ситуация, когда цена на нефть выросла почти до 80 долларов за баррель. Затем она упала – и цены на бензин у нас тоже снизились. Вспомните, осенью цена за литр бензина А-95 доходила практически до 36 гривен, а уже в декабре она снизилась, сейчас она примерно 30 грн за литр. Цена на бензин у нас падает через некоторое время после снижения цен на нефть.

Если россияне с 1 июня введут свои санкции – будут распространять манипулятивные страшилки... Вряд ли они сделают такое обрезание Медведчуку. Но напугают этим немного. На фоне манипуляций на этой теме рынок введут в волатильное состояние. Правда, мы имеем возможность делать альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов, хотя, безусловно, это будет дороже. Рост цен будет иметь место, но он не будет таким сногсшибательным.

Гривна сейчас укрепилась. Если она будет оставаться стабильной, то цена на бензин может вырасти на несколько гривен, но не более. Если произойдут какие-то действия с валютным курсом на фоне всех этих разборок с "Приватбанком", если произойдет падение гривны к доллару, то рост цен будет более серьезным.

То есть, цена на дизель и на бензин не так сильно зависит от того, что происходит в России?

Да. Она больше зависит от ситуации на глобальном рынке, от цен на нефть и от того, что происходит на финансовом рынке в Украине.



Цены на топливо на автозаправках Украины по состоянию на 23 апреля