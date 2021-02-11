Европейский парламент призвал украинские власти к деолигархизации страны. Поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на государство.

Об этом говорится в резолюции по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации. Докладывал депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер из Германии.

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Что говорят в ЕС об украинских олигархах

Прежде всего Европарламент приветствовал внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, прозрачности госфинансов. Однако в ЕС подчеркнули, что никаких видимых мер в контексте деолигархизации страны не было.

Поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы,

– добавили в резолюции.

Европарламент призвал Украину продолжать приватизацию государственных предприятий, чтобы модернизировать и улучшить функционирование экономики, а также для предотвращения олигархизации.