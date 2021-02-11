Мають сильний вплив: в Європарламенті закликали Україну боротись з олігархами
Європейський парламент закликав українску владу до деолігархізації країни. Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на державу.
Про це мовиться у резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідав депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галер з Німеччини.
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Що кажуть в ЄС про українських олігархів
Насамперед Європарламент привітав впровадження низки реформ, які призвели до дерегуляції економіки, прозорості держфінансів. Однак в ЄС наголосили, що ніяких видимих заходів в контексті деолігархізації країни не було.
Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи,
– додали у резолюції.
Європарламент закликав Україну продовжувати приватизацію державних підприємств, щоб модернізувати та покращити функціонування економіки, а також для запобігання олігархізації.
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