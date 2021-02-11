Європейський парламент закликав українску владу до деолігархізації країни. Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на державу.

Про це мовиться у резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідав депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галер з Німеччини.

Важливо Угода про асоціацію: Україну жорстоко розкритикували у доповіді Європарламенту

Що кажуть в ЄС про українських олігархів

Насамперед Європарламент привітав впровадження низки реформ, які призвели до дерегуляції економіки, прозорості держфінансів. Однак в ЄС наголосили, що ніяких видимих ​​заходів в контексті деолігархізації країни не було.

Оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи,

– додали у резолюції.

Європарламент закликав Україну продовжувати приватизацію державних підприємств, щоб модернізувати та покращити функціонування економіки, а також для запобігання олігархізації.