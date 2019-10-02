Влияние Коломойского на Зеленского беспокоит западных партнеров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что олигархи не должны влиять на политику страны.

Об этом он заявлял и в интервью, и в видео на своей странице в Фейсбуке.

У олигархов также не должно быть никакого влияния на медиаресурсы и на информационную атмосферу в стране, – говорил Зеленский.

Впоследствии президент Зеленский во время выступления на Бизнес-форуме признался, что встречался с тремя украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. И со всеми якобы договорился, что "все будут жить по правилам и монополий не будет".

Такие обещания Зеленского могли бы порадовать украинцев, которые считают олигархов одной из самых больших проблем Украины. Однако с Коломойским у Зеленского – тесные отношения, которые сам скандальный бизнесмен называет "очень хорошими".

История их "дружбы" тянется уже 7 лет, и неудивительно, что во время президентской кампании Коломойский на всех фронтах поддерживал Зеленского – предоставлял ему как простых охранников, так и мощную медиа-поддержку. А после того, как шоумен стал первым лицом страны, много ставленников олигарха вошли во властные структуры. В частности, правую руку Зеленского – руководителя Офиса президента Андрея Богдана – называют не иначе, как "человеком Коломойского".

Западные и мировые СМИ широко исследуют тему влияния Коломойского на Зеленского. В частности, влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает президента об опасности со стороны олигарха.

Подробнее об этом читайте в статье:

"Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину"