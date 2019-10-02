Вплив Коломойського на Зеленського непокоїть західних партнерів України

Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що олігархи не повинні впливати на політику країни.

Про це він заявляв і в інтерв’ю, і у відео на своїй сторінці у Фейсбуці.

У олігархів також не повинно бути ніякого впливу на медіаресурси і на інформаційну атмосферу в країні, – казав Зеленський.

Згодом президент Зеленський під час виступу на Бізнес-форумі він зізнався, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим та Віктором Пінчуком. І з усіма начебто домовився, що "всі житимуть по правилах і що монополій не буде".

Такі обіцянки Зеленського могли б потішити українців, які вважають олігархів однією з найбільших проблем України. Проте з Коломойським у Зеленського – тісні стосунки, які сам скандальний бізнесмен називає "дуже хорошими".

Історія їх "дружби" тягнеться 7 років тому, і не дивно, що під час президентської кампанії Коломойський на всіх фронтах підтримував Зеленського – надавав йому як простих охоронців, так і потужну медіа-підтримку. А після того, як шоумен став першою особою країни, багато ставлеників олігарха увійшли у владні структури. Зокрема, праву руку Зеленського – керівника Офісу президента Андрія Богдана – називають не інакше, як "людиною Коломойського".

Західні і світові ЗМІ широко досліджують тему впливу Коломойського на Зеленського. Зокрема, впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає президента про небезпеку з боку олігарха.

Детальніше про це читайте у статті:

"Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну"