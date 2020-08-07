Пару 21-летних львов – Хуберта и Калису из зоопарка в Лос-Анджелесе – одновременно усыпили. Все для того, чтобы они не жили друг без друга и не видели смерти своего партнера.

Животные были неразлучны последние 6 лет, которые и прожили вместе, сообщает The Los Angeles Times.

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Сами работники зоопарка наблюдали за ними каждый день и видели, как зарождается их любовь. Львы ежедневно были постоянно вместе и никогда не расставались.

Эти львы были очень красивыми – и вместе как партнеры, и в одиночку, но разлучить их было невозможно. Их внимание всегда было сосредоточено друг на друге, когда они отдыхали вместе, обнимались и часто ласкались носиками,

– рассказал один из сотрудников зоопарка.

Хуберт и Калиса прожили долгую жизнь – им было по 21 год. В последние годы жизни животные начали часто болеть. Поэтому и решили их усыпить. Из-за их искренней любви работники хотели, чтобы в последний путь животные пошли вместе, чтобы не видеть смерти партнера. Тогда никто не будет жить один и не будет скучать.

К слову, средняя продолжительность жизни львов – 17 лет.



Хуберт и Калиса / Фото LA zoo



Пара прожила вместе 6 лет​ / Фото LA zoo



Их усыпили в один день​ / Фото LA zoo