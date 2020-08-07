Закохану пару старих левів приспали разом, щоб вони не бачили смерті партнера: чуттєві фото
Пару 21-річних левів – Хуберта і Калісу із зоопарку в Лос-Анджелесі – одночасно приспали. Все для того, щоб вони не жили одне без одного та не бачили смерті свого партнера.
Тварини були нерозлучні останні 6 років, які і прожили разом, повідомляє The Los Angeles Times.
Цікаво У спеку в Черкаському зоопарку тварин годують морозивом: милі фото
Самі працівники зоопарку спостерігали за ними щодня і бачили, як зароджується їхнє кохання. Леви щодня були постійно разом та ніколи не розлучались.
Ці леви були дуже красивими – і разом як партнери, і поодинці, але розлучити їх було неможливо. Їхня увага завжди була зосереджена одне на одному, коли вони відпочивали разом, обіймалися і часто пестилися носиками,
– розповів один з працівників зоопарку.
Хуберт і Каліса прожили довге життя – їм було по 21 рік. В останні роки життя тварини почали часто хворіти. Тому й вирішили їх приспати. Через їхню щиру любов працівники хотіли, щоб в останню путь тварини пішли разом, щоб не бачити смерті партнера. Тоді ніхто не житиме наодинці й не сумуватиме.
Хуберт і Каліса / Фото LA zoo
Пара прожила разом 6 років / Фото LA zoo
Їх приспали в один день / Фото LA zoo