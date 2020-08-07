Пару 21-річних левів – Хуберта і Калісу із зоопарку в Лос-Анджелесі – одночасно приспали. Все для того, щоб вони не жили одне без одного та не бачили смерті свого партнера.

Тварини були нерозлучні останні 6 років, які і прожили разом, повідомляє The Los Angeles Times.

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Самі працівники зоопарку спостерігали за ними щодня і бачили, як зароджується їхнє кохання. Леви щодня були постійно разом та ніколи не розлучались.

Ці леви були дуже красивими – і разом як партнери, і поодинці, але розлучити їх було неможливо. Їхня увага завжди була зосереджена одне на одному, коли вони відпочивали разом, обіймалися і часто пестилися носиками,

– розповів один з працівників зоопарку.

Хуберт і Каліса прожили довге життя – їм було по 21 рік. В останні роки життя тварини почали часто хворіти. Тому й вирішили їх приспати. Через їхню щиру любов працівники хотіли, щоб в останню путь тварини пішли разом, щоб не бачити смерті партнера. Тоді ніхто не житиме наодинці й не сумуватиме.

До слова, середня тривалість життя левів – 17 років.



Хуберт і Каліса​ / Фото LA zoo



Пара прожила разом 6 років / Фото LA zoo



Їх приспали в один день / Фото LA zoo