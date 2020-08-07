Щоб полегшити тваринам перебування на спеці, доглядальники Черкаського зоопарку частують їх морозивом. Солодощі готують із фруктів, компотів та меду.

У літньому меню мешканців зоопарку приблизно 50 охолоджувальних страв – різних видів морозива, замороженого м'яса та фруктів. За день тварини з'їдають понад 20 кілограмів смаколиків, передає 24 канал.

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Крижану смакоту найбільше люблять мавпи та ведмеді. Птахам та тамариндам готують охолодженні фрукти. Прохолодних кавунів вимагають і ведмеді, пірнають за ними просто у басейн.



Ведмеді ласують кавунами просто у воді / Скриншот з відео

Навіть овочі – і помідори, і огірки можемо заморозити, зварити фруктовий сироп із невеликою кількістю цукру або просто розвести воду медом і проварити. Ми додаємо і горіхи, і жолуді, і кукурудзу,

– розповіла працівниця зоопарку Лідія Осадча.

Крім цього, директор Черкаського зоопарку зазначив, що для тварин також працюють і кондиціонери, тому що у них зараз з'являється шерсть, яка взимку слугуватиме для збереження тепла. Через це тварини перегріваються сильніше.



Тваринам влітку потрібні фрукти ​/ Фото "Суспільне"



Влітку вони перегріваються / Фото "Суспільне"



Ведмеді їдять морозиво / Скриншот з відео



Морозиво допомагає тваринам легше перенести спеку / Скриншот з відео