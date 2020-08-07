В жару в Черкасском зоопарке животных кормят мороженым: милые фото
Чтобы облегчить животным пребывание на жаре, смотрители Черкасского зоопарка угощают их мороженым. Сладости готовят из фруктов, компотов и меда.
В летнем меню обитателей зоопарка примерно 50 охлаждающих блюд – различные виды мороженого, замороженного мяса и фруктов. За день животные съедают более 20 килограммов вкусностей, передает 24 канал.
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Ледяную вкуснятину больше всего любят обезьяны и медведи. Птицам и тамаринам готовят охлажденные фрукты. Прохладных арбузов требуют и медведи, которые ныряют за ними просто в бассейн.
Медведи лакомятся арбузами прямо в воде / Скриншот из видео
Даже овощи – и помидоры, и огурцы можем заморозить, сварить фруктовый сироп с небольшим количеством сахара или просто развести воду с медом и проварить. Мы добавляем и орехи, и желуди, и кукурузу,
– рассказала работница зоопарка Лидия Осадчая.
Кроме этого, директор Черкасского зоопарка отметил, что для животных также работают и кондиционеры, потому что у них сейчас появляется шерсть, которая зимой будет служить для сохранения тепла. Из-за этого животные перегреваются сильнее.
Животным летом нужны фрукты / Фото "Общественное"
Летом они перегреваются / Фото "Общественное"
Медведи едят мороженое / Скриншот из видео
Мороженое помогает животным легче перенести жару / Скриншот из видео