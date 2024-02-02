Девушка была в плену 5 месяцев, ее обменяли осенью 2022 года. От освобожденных собратьев Алина узнала, что Илья – жив. Прошло еще некоторое время и наступил день, когда раздался тот самый долгожданный звонок от любимого – невероятную историю пары рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Стоит внимания Или выйти всем, или погибнуть здесь․ Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"

Как влюбленные попали в плен

Пограничники Алина Панина и Илья Музыка служили вместе в Мариупольском порту. Оба – кинологи. Объединила их любовь к профессии, а вот разъединила война.

Все соцсети весной 2022 года облетели кадры, как пограничница Алина тренирует свою подопечную Соню в подземелье "Азовстали". Снаружи же ни на минуту не утихают обстрелы, и взрываются авиабомбы.

В первые дни вторжения, когда бои уже шли в окруженном городе, Алина и Илья оказались на заводе "Азовмаш". 10 апреля, после попытки оттеснить врага от наших позиций, Илья вместе с собратьями закрепился на комбинате имени Ильича. Но после очередного неудачного прорыва пограничник попал в плен.

Тогда наша связь оборвалась и до 3 января 2024 года я не слышал, не имел никаких известий ни о родителях, ни об Алине. Я думал, что ее уже нет, что она уже мертва давно,

– сказал Илья.

Алине же удалось прорваться на "Азовсталь". Там она присоединилась к остальным пограничникам, в том числе, и родного Донецкого отряда. В мае по приказу президента Украины вместе с другими военными она вышла из "Азовстали".

Возвращение Алины из плена

После 5 месяцев плена осенью 2022 года девушка вернулась на Родину в рамках обмена пленными. Позже от освобожденных собратьев она узнала самое главное – Илья жив.

Мне сказали, что он вообще целый, все хорошо. Говорят, тебе не за что переживать – он знает, что делать. И сказали, ты просто жди и знай, что он вернется,

– отметила Алина.

Она рассказала, что практически каждый вечер писала ему сообщения. А на "Азовстали" уже не было интернета, поэтому они не отправлялись и все просто пропали.

Воссоединение влюбленных

Илья не знал о том, что Алину обменяли. Радостную весть уже получил от отца во время обмена 3 января.

Он (отец – 24 Канал) говорит мне – она жива, уже год дома. И все, я дальше не мог ничего сказать – у меня слезы, паника, я не знаю, что делать,

– сказал Илья.

Парень не мог овладеть эмоциями, поэтому пошел и сел за автобусом – так он "пропал" на несколько минут. Алина же даже не подозревала, что в тот день раздастся долгожданный звонок. Девушка отдыхала после ночной смены – ее разбудил звонок от любимого. Сначала она не могла поверить, сон это или на самом деле.

Все это время Алина, хоть и не имела никакой информации об Илье, однако держалась благодаря словам, которые парень сказал ей в совместные минуты до плена.

Он сказал, что мы пройдем через все, что бы ни было, но я должна держаться, и то, что он меня любит,

– рассказала Алина.

Девушка постоянно вспоминала эти слова в плену. И они не давали ей сдаться. Теперь, когда пара наконец вместе, они стремятся как можно быстрее забыть весь пережитый ужас, наверстать упущенное время, начать жить по-новому и больше никогда не оглядываться назад.