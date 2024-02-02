Дівчина була у полоні 5 місяців, її обміняли восени 2022 року. Від звільнених побратимів Аліна дізналася, що Ілля – живий. Минув ще певний час і зрештою настав день, коли пролунав той самий довгоочікуваний дзвінок від коханого – неймовірну історію пари розповідає 24 Канал у рамках програми "Кордон.UA".

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Як закохані потрапили у полон

Прикордонники Аліна Паніна та Ілля Музика служили разом у Маріупольському порту. Обоє – кінологи. Поєднала їх любов до професії, а ось роз'єднала війна.

Усі соцмережі навесні 2022 року облетіли кадри, як прикордонниця Аліна тренує свою підопічну Соню у підземеллі "Азовсталі". Ззовні ж ні на мить не вщухають обстріли та вибухають авіабомби.

У перші дні вторгнення, коли бої вже йшли в оточеному місті, Аліна та Ілля опинилися на заводі "Азовмаш". 10 квітня, після спроби відтіснити ворога від наших позицій, Ілля разом із побратимами закріпився на комбінаті імені Ілліча. Та після чергового невдалого прориву прикордонник потрапив у полон.

Тоді наш зв'язок обірвався і до 3 січня 2024 року я не чув, не мав ніякої звістки ні щодо батьків, ні щодо Аліни. Я думав, що її вже немає, що вона вже мертва давно,

– сказав Ілля.

Аліні ж вдалося прорватися на "Азовсталь". Там вона приєдналася до решти прикордонників, зокрема, й рідного Донецького загону. У травні за наказом президента України разом з іншими військовими вона вийшла з "Азовсталі".

Повернення Аліни з полону

Після 5 місяців полону восени 2022 року дівчина повернулася на Батьківщину в рамках обміну полоненими. Пізніше від звільнених побратимів вона дізналася найголовніше – Ілля живий.

Мені сказали, що він узагалі цілий, все добре. Кажуть, тобі нема за що переживати – він знає, що робити. І сказали, ти просто чекай і знай, що він повернеться,

– зазначила Аліна.

Вона розповіла, що практично щовечора писала йому СМС. А на "Азовсталі" вже не було інтернету, тож вони не надходили й усі просто пропали.

Возз'єднання закоханих

Ілля не знав про те, що Аліну обміняли. Радісну звістку вже отримав від батька під час обміну 3 січня.

Він (батько – 24 Канал) каже мені – вона жива, вже рік удома. І все, я далі не міг нічого сказати – в мене сльози, паніка, я не знаю, що робити,

– сказав Ілля.

Хлопець не міг опанувати емоції, тож пішов та сів за автобусом – так він "пропав" на декілька хвилин. Аліна ж навіть не підозрювала, що того дня пролунає довгоочікуваний дзвінок. Дівчина відпочивала після нічної зміни – її розбудив дзвінок від коханого. Спершу вона не могла повірити, то сон чи насправді.

Весь цей час Аліна, хоч і не мала жодної інформації про Іллю, однак трималася завдяки словам, які хлопець сказав їй у спільні хвилини до полону.

Він сказав, що ми пройдемо через все, що б не було, але я маю триматися, і те, що він мене любить,

– розповіла Аліна.

Дівчина постійно згадувала ці слова в полоні. І вони не давали їй здатися. Тепер, коли пара нарешті разом, вони прагнуть якнайшвидше забути весь пережитий жах, надолужити втрачений час, почати жити по-новому й більше ніколи не озиратися назад.