Какие условия прохождения ВВК сейчас, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Условия прохождения ВВК

Он отметил, что прежде всего военнообязанные должны обязательно обновлять военно-учетные данные, и кроме этого, во время действия военного положения они должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию.

Внимание. В военное время проходить ВВК следует ежегодно, в отличие от мирного времени, когда прохождение ВВК является обязательным раз в 5 лет.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год. И об этом важно помнить, ведь в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но пока мы, к сожалению, живем в условиях войны, которая продолжается", – добавил Лазуткин.

К слову, военные могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Сделать это можно двумя способами – в досудебном порядке и через суд.