Які умови проходження ВЛК наразі, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін у етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Умови проходження ВЛК

Він наголосив, що передусім військовозобов'язані мають обов'язково оновлювати військово-облікові дані, та окрім цього, під час дії воєнного стану вони повинні раз на рік проходити військово-лікарську комісію.

Увага. У воєнний час прохдити ВЛК слід щороку, на відміну від мирного часу, коли проходження ВЛК є обов'язковим раз на 5 років.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік. І про це важливо пам'ятати, адже в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", – додав Лазуткін.

До слова, військові можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Зробити це можна двома способами – у досудовому порядку та через суд.