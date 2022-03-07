Вместе с партнерами мы делаем все, чтобы оказывать огромное давление на Путина, – Джонсон

Борис Джонсон обратился к украинцам, которые сейчас непосредственно на территории государства, и к тем, кто в соседних странах.

По его словам, вместе со многими друзьями Украины Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказывать безумное давление на Владимира Путина.

Важно Путин, геноцид, Гаага: что нужно знать о военных преступлениях России против Украины

"Мы объединили усилия с более чем 25 союзниками и партнерами со всего мира, вплоть до Австралии, чтобы оказать поддержку бьющимся и защищающим не только свои дома, но и свободу и демократию", – сообщил Борис Джонсон.

Кроме того, он рассказал, что вместе с США и Европейским Союзом они ввели самый масштабный в истории России пакет санкций против нее. И он будет увеличиваться, пока эта агрессия не закончится.

Мир отворачивается от Путина и его режима. Глобальные корпорации рвут связи с Россией. Участие россиян в спортивных соревнованиях отменяется. И страна за страной занимают жесткую позицию. Тиски сжимаются и будут продолжать сжиматься,

– сказал Джонсон.

Он добавил, что знает, как сейчас люди переживают за родных и друзей. "Я уверяю, что мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы помочь беженцам из зоны конфликта. Мы упростили процедуру для приема родственников украинцев, живущих в Соединенном Королевстве, по Программе помощи семьям из Украины", – рассказал Борис Джонсон.

Смотрите видео с Борисом Джонсоном:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!