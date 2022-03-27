"Вместе победим!" – Кличко выложил видео о жизни Киева во время войны
27 марта 2022 , 18:37Читати новину українською
"Дорогие киевляне, украинцы! Киев – сердце Украины, к которому уже больше месяца рвется враг. Но Киев стоит, Киев обороняется, Киев живет и работает!" – отметил Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко выложил в Facebook видео о жизни Киева во время войны.
В видео вошли не только кадры разрушений, которые нанес украинской столице враг, но и будничная работа гуманитарного штаба города и волонтеров, медиков и коммунальщиков, территориальной обороны и городских властей.
"Вместе мы выстоим и победим!" – заверил мэр Киева.