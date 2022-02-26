Вместе с теробороной отстаиваем город, – мэр Николаева

В Николаеве слышны взрывы. Территориальная оборона защищает родной город.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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По словам мэра, сейчас местные власти вместе с представителями территориальной обороны дают отпор врагу.

Ждем поддержку ВСУ. Все будет Украина,

– подчеркнул Сенкевич.

В то же время очевидцы публикуют в сети фото и видео, которые записывают во время обстрелов Николаева.



Ситуация в Николаеве 26 февраля по состоянию на 18:30 / Фото Юлии Кириенко

В то же время жителей области за несколько часов до этого предупредили о попытке прорыва российских оккупантов со стороны Херсона. Граждан просят не выходить из домов и в случае необходимости спрятаться в укрытиях.

Обстрелы Николаева: смотрите видео

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