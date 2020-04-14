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      Вместе против Трампа: Сандерс поддержал Байдена на президентских выборах

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      Сандерс поддержал Байдена на выборах / The Times of Israel

      Демократ Берни Сандерс, снявшийся с гонки за пост президента США, официально поддержал кандидатуру Джо Байдена. Сандерс призвал американцев объединиться против Трампа, которого считает самым опасным главой Белого дома в истории.

      Экс-вице-президент США Байден поблагодарил своего бывшего конкурента по праймериз. Байден отметил, что он вместе с Сандерсом продолжит сотрудничество, информирует ВВС.

      Интересно Выборы в США: о двойке лидеров и чего ждать мировой политике?

      Вы поставили интересы этой нации и необходимость победить Дональда Трампа превыше всего. Как вы говорите – "не я, мы",
      – сказал Байден.

      78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс закончил свою президентскую кампанию на прошлой неделе, заявив поклонникам, что не сможет собрать достаточного количества голосов. Его популярность в последнее время резко падала по сравнению с 77-летним Джо Байденом.

      В 2016 году Сандерс уже пробовал претендовать на должность президента США от демократов, однако тогда он проиграл Хиллари Клинтон.

      Обратите внимание! Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Выход из праймериз Сандерса позволяет Байдену стать единым кандидатом от демократов. Его конкурентом от республиканцев станет действующий президент Дональд Трамп. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Джозеф Байден Выборы в США
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