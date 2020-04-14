Разом проти Трампа: Сандерс підтримав Байдена на президентських виборах
Демократ Берні Сандерс, що знявся з перегонів за посаду президента США, офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена. Сандерс закликав американців об'єднатись проти Трампа, якого вважає найнебезпечнішим главою Білого дому в історії.
Ексвіцепрезидент США Байден подякував своєму колишньому конкуренту по праймеріз. Байден зазначив, що він разом із Сандерсом продовжить співпрацю, інформує ВВС.
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Ви поставили інтереси цієї нації та необхідність перемогти Дональда Трампа понад усе. Як ви говорите – "не я, ми",
– сказав Байден.
78-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс закінчив свою президентську кампанію минулого тижня, заявивши прихильникам, що не зможе назбирати достатньої кількості голосів. Його популярність останнім часом різко падала у порівнянні з 77-річним Джо Байденом.
У 2016 році Сандерс уже пробував претендувати на посаду президента США від демократів, проте тоді він програв Гілларі Клінтон.
Зверніть увагу! Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Вихід з праймеріз Сандерса дозволяє Байдену стати єдиним кандидатом від демократів. Його конкурентом від республіканців стане чинний президент Дональд Трамп. Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
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