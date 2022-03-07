Вместо гуманитарных коридоров сработали российские танки, "Грады", мины, – Зеленский

Договариваться с русскими оккупантами очень тяжело. Враг просто не думает о том, что своего слова нужно придерживаться.

Несмотря на договоренность с купантами об образовании гуманитарных коридоров, враг произвел обстрелы мирных жителей и дал им покинуть зону боевых действий. Такого цинизма никто не ожидал даже от русской армии.

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"Просто пропаганда, никакого гуманитарного смысла"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подлость оккупантов. Они затеивают все для картинки собственным пропагандистским телеканалам.

Была договоренность о гуманитарных коридорах. Вместо нее сработали русские танки. Российские "Грады". Российские мины. При этом они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. Прямо к ним на телекамеры. Просто цинизм. Просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла,

– заявил украинский президент.

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