Швачко выбрали по результатам внеочередных парламентских выборов. Он был 139 номером в избирательном списке "слуг".

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Присяга Швачко

Нардеп обязался защищать суверенитет и независимость Украины. Обещал заботиться о благосостоянии народа.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,

– сказал Швачко.

Что известно о Швачко

Политик закончил Сумской национальный аграрный университет.

Он учился на факультете пищевых технологий. Магистратуру закончил по специальности "маркетолог".

Когда проходили выборы в 2019 году, Швачко не был трудоустроен.

Теперь он работает в сумском центре "слуг".

В Раде депутат намерен работать в комитете цифровой трансформации.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского министром внутренних дел. Он сменил на посту Арсена Авакова, который перед тем ушел в отставку.

Поэтому парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Монастырского. ЦИК 23 июля признала Швачко избранным народным депутатом как следующего по очереди в списке "слуг".