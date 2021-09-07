Швачка обрали за результатами позачергових парламентських виборів. Він був 139 номером у виборчому списку "слуг".
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Присяга Швачка
Нардеп зобов'язався боронити суверенітет і незалежність України. Обіцяв дбати про добробут для народу.
Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,
– сказав Швачко.
Що відомо про Швачка
- Політик закінчив Сумський національний аграрний університет.
- Він навчався на факультеті харчових технологій. Магістратуру закінчив за спеціальністю "маркетолог".
- Коли відбувались вибори у 2019 році, Швачко не був працевлаштований.
- Тепер він працює у сумському центрі "слуг".
- У Раді депутат має намір працювати в комітеті цифрової трансформації.
Що цьому передувало
Верховна Рада 16 липня призначила Монастирського міністром внутрішніх справ. Він замінив на посаді Арсена Авакова, який перед тим пішов у відставку.
Відтак парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського. ЦВК 23 липня визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного за чергою у списку "слуг".