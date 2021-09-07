Швачка обрали за результатами позачергових парламентських виборів. Він був 139 номером у виборчому списку "слуг".

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Присяга Швачка

Нардеп зобов'язався боронити суверенітет і незалежність України. Обіцяв дбати про добробут для народу.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,

– сказав Швачко.

Що відомо про Швачка

Політик закінчив Сумський національний аграрний університет.

Він навчався на факультеті харчових технологій. Магістратуру закінчив за спеціальністю "маркетолог".

Коли відбувались вибори у 2019 році, Швачко не був працевлаштований.

Тепер він працює у сумському центрі "слуг".

У Раді депутат має намір працювати в комітеті цифрової трансформації.

Що цьому передувало

Верховна Рада 16 липня призначила Монастирського міністром внутрішніх справ. Він замінив на посаді Арсена Авакова, який перед тим пішов у відставку.

Відтак парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського. ЦВК 23 липня визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного за чергою у списку "слуг".