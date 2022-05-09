Своими воспоминаниями о жизни в Мариуполе рассказала, в частности, местная жительница Надежда. Ее фамилию не называют для безопасности женщины.

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Поначалу мариупольцы были уверены, что скоро это закончится. Надеялись, пока обстрелы не участились. "Появилось ужасное ощущение, что мы ждем смерти. Но самое страшное для каждого мариупольца – звук самолета", – вспомнила женщина.

Это невероятный ад. Вместо овец перед сном мы считали бомбы – 43, 44, 45 за ночь. И каждый раз с тревогой отдаешь себе отчет, что после падения бомбы где-то гибнут люди. Фактически, они умирали на каждом метре города,

– рассказала Надежда.

С приходом русских солдат в Мариуполь она несколько раз переезжала. Жила, например, в общежитии на улице Киевской, расположенном около полового дома.

Именно туда украинские защитники привозили воду и еду гражданским жителям в блокадном городе. Однако обстрелы становились сильнее. Как вспомнила Надежда, со временем россияне разбомбили все вокруг – роддом, дома на улице Пашковского и на площади Победы.

Как Надежде удалось спастись из ада в Мариуполе

Надежда вспомнила, что с 23 марта начали ходить люди и пугать так называемыми зачистками и говорить об эвакуации в поселок Виноградное.

Мы боялись, что нас насильственно увезут,

– объяснила женщина.

Впрочем, женщину и ее близких спасло маленькое радио. Они узнавали о том, как срываются "зеленые коридоры" и гуманитарные грузы Украины. 20 апреля получили сообщение об эвакуации с Левого берега, взяли рюкзаки и ушли.

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"Мы продолжаем жить Мариуполем. Он мысленно каждую секунду. Я скучаю именно по городу и его улицам. Мы сейчас встречались бы с друзьями, гуляли в парке "Радуга" и сидели в любимой кафешке. Эти теплые моменты и есть наша жизнь, рассказала жительница Мариуполь.

Напомним, украинские активисты создали петицию , где требуют ООН, генсека организации и региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и украинских военнослужащих из заблокированного Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

Более месяца Украина пытается договориться с Россией об эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там гражданские жители, дети и пенсионеры остались почти без воды и еды в полной блокаде.

2 мая во время бомбардировки "Азовстали" погибли 2 гражданские женщины . Позже из-под завалов извлекли около сотни граждан, среди которых – пожилые люди и дети.

Российские военные приступили к штурму завода 3 мая. 4 мая захватчики прорвались на территорию "Азовстали".

6 мая во время эвакуации мирных жителей Мариуполя из "Азовстали" россияне убили 3 украинских защитника , а еще 6 получили ранения.

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