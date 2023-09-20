Уже известно, кого Комитет по вопросам Регламента поставил исполняющим обязанности главы Комитета по свободе слова, пока изберут нового. Им оказался скандальный нардеп, советовавший пенсионерке "продать собаку и оплатить газ".

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Кто временно заменит Шуфрича

Комитет по вопросам Регламента рассмотрел постановление об отзыве Шуфрича из председателя Комитета по свободе слова… Согласно избранию нового председателя, исполняющим обязанности будет Евгений Брагар,

– заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, сам Нестор Шуфрич останется просто членом Комитета. Ведь для существования парламентского Комитета нужно по меньшей мере три человека.

Буквально 18 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада планирует рассмотреть увольнение Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова на ближайшем заседании.

Обратите внимание! Нестора Шуфрича 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения по делу о государственной измене. Так, нардеп будет в СИЗО не менее 60 дней – до 13 ноября 2023 года. Суд не предусмотрел возможность внесения залога за политика. Если его вину в праве о государственной измене докажут, что Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы.

Кто временно заменит Шуфрича