Вже відомо кого Комітет з питань Регламенту поставив виконувачем обов'язків глави Комітету зі свободи слова, поки оберуть нового. Ним виявився скандальний нардеп, який радив пенсіонерці "продати собаку й оплатити газ".

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Хто тимчасово замінить Шуфрича

Комітет з питань Регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з голови Комітету з питань свободи слова… Відповідно до обрання нового голови, виконувачем обов'язків буде Євген Брагар,

– заявив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, сам Нестор Шуфрич таки залишиться просто членом Комітету. Адже для існування парламентського Комітету потрібно щонайменше троє людей.

Буквально 18 вересня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна Рада планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова на найближчому засіданні.

Зверніть увагу! Нестору Шуфричу 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у справі про державну зраду. Так, нардеп буде у СІЗО щонайменше 60 днів – до 13 листопада 2023 року. Суд не передбачив можливості внесення застави за політика. Якщо його провину в праві про державну зраду доведуть, що Шуфричу загрожує до 15 років тюрми.

Хто тимчасово замінить Шуфрича