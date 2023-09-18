Раніше депутати "Європейської солідарності" вже пропонували відкликати Шуфрича з посади. Однак досі нардеп від забороненої ОПЗЖ очолював Комітет.
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Звільнення Шуфрича буде
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Парламент планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова на найближчому засіданні. Варто зазначити, що не означає розпуск самої структури.
Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б у тому числі дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути неправильно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану,
– акцентувала Кравчук.
Нардеп Ярослав Железняк написав, що наразі очікується відповідна постанова на сайті.
У чому звинувачують Шуфрича
- СБУ 15 вересня провела обушки вдома у нардепа Нестора Шуфрича у справі функціонування в Україні шпигунської сітки. У ході перевірки правоохоронцям вдалося знайти у депутата радянські та російські ордени, медалі, кітеля, а також розроблену спільно з Медведчуком концепцію автономії Донецької та Луганської областей.
- Правоохоронці оголосили Нестору Шуфричу підозру у держзраді. За даними слідчих, він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувала російська ФСБ. Мова йде про Володимира Сівковича.
- У той же день суд обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді перебування під вартою впродовж 60 діб без можливості внести заставу – до 13 листопада. Сам нардеп у залі суду огризався та відкидав всі звинувачення. Він заявляв, що "не та людина, яка виконує вказівки", а у відповідь на знахідки вдома Шуфрич запевнив, що то "артефакти".