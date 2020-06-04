Крым страдает от недостатка воды и засухи. В Симферопольском водохранилище – в 4 раза меньше воды, чем предполагает его максимальный объем.

Симферопольское водохранилище пересыхает

В оккупированном Крыму пересыхает Симферопольское водохранилище. Впечатляющие фото экологической катастрофы опубликовали местные жители в твиттере.

Интересно Водохранилище стало лужей: в Меджлисе прокомментировали ситуацию с водой в Крыму

На фото, подписанных "Симферопольский водохранилище. Лужа", видно, что там, где раньше была вода - уже суша.

Согласно Женевской конвенции, обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком на ответственности оккупанта,

- отмечает блогер RoksolanaToday&Крым.



Крым - на грани катастрофы из-за воды / Фото из твиттера RoksolanaToday&Крым



На месте воды - суша / Фото из твиттера RoksolanaToday&Крым

В Крыму пересохнут потоки, которые остались

Как сообщил редактор портала Black Sea News Андрей Клименко в фейсбуке, в начале лета в аннексированном Крыму в водохранилищах осталось только чуть более 85 миллионов кубометров воды - это в 4 раза меньше, чем их максимальный объем.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу лета - на 110,4 миллиона кубов меньше, чем в начале лета 2019 года,

- написал Клименко.

Обратите внимание! В Гидрометцентре отмечают, что если тенденция с малым количеством осадков сохранится, то пересохнут потоки, которые остались, а к середине июня - и река Черная.

Позиция Украины относительно проблемы с водой в Крыму

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оккупационная власть Крыма признает катастрофу и чрезвычайно малые запасы пресной воды. Однако проблему не решает, только делает заявления. Глава МИД также отметил, что по международным правилам ответственность за оккупированные территории полностью несет государство-оккупант.