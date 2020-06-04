Крим страждає від нестачі води та засухи. У Сімферопольському водосховищі – у 4 рази менше води, ніж передбачає його максимальний об'єм.

Сімферопольське водосховище пересихає

В окупованому Криму пересихає Сімферопольське водосховище. Вражаючі фото екологічної катастрофи опублікували місцеві жителі у твіттері.

Цікаво Водосховище стало калюжею: у Меджлісі прокоментували ситуацію з водою у Криму

На фото, підписані "Сімферопольске водосховище. Калюжа", видно, що там, де раніше була вода – уже суша.

Згідно з Женевською конвенцією, забезпечення життєвих потреб мирного населення окупованих територій цілком на відповідальності окупанта,

– зазначає блогер RoksolanaToday&Крым.



Крим – на межі катастрофи через воду / Фото з твіттера RoksolanaToday&Крым



На місці води – суша / Фото з твіттера RoksolanaToday&Крым

У Криму пересохнуть потічки, що залишились

Як повідомив редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко у фейсбуці, до початку літа в анексованому Криму у водосховищах залишилось лише трохи більше ніж 85 мільйонів кубометрів води – це в 4 рази менше, ніж їхній максимальний об'єм.

Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку до початку літа – на 110,4 мільйона кубів менше, ніж до початку літа 2019 року,

– написав Клименко.

Зверніть увагу! У Гідрометцентрі зазначають, що якщо тенденція з малою кількістю опадів збережеться, то пересохнуть потічки, що залишились, а до середини червня – і річка Чорна.

Позиція України щодо проблеми з водою в Криму

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, окупаційна влада Криму визнає катастрофу та надзвичайно малі запаси прісної води. Однак проблему не вирішують, лише роблять заяви. Глава МЗС також наголосив, що за міжнародними правилами відповідальність за окуповані території повністю несе держава-окупант.