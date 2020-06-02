Водосховище стало калюжею: у Меджлісі прокоментували ситуацію з водою у Криму
Проблеми з водою у Криму загострило те, що окупанти почали заселяти півострів жителями з Росії. Це призвело до гострої нестачі питної води у низці міст півострова.
Сімферопольське водосховище стало калюжею
У найбільших містах анексованого Криму проблеми з водою дуже серйозні, заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, пише "Обозреватель".
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У Севастополі і Сімферополі – гостра нестача питної води. Сімферопольське водосховище перетворилося на калюжу. Там вже немає води на дві третини,
– зазначив Джелялов.
За його словами, є також велика проблема забезпеченням водою східних районів півострова – Феодосії, Судака.
Окупанти заселяють Крим жителями з РФ
Джелялов пояснив, що проблему загострило те, що окупаційна влада почала заселяти півострів жителями Росії. "Кількість людей, особливо в містах, водопостачання яких якраз і є проблематичним, зросла", – розповів заступник глави Меджлісу.
За його оцінками, наразі ситуація не є катастрофічною. Однак все може змінитися вже найближчим часом.
Що прогнозують у Меджлісі
Джелялов вважає, що окупанти все частіше проситимуть Україну відновити водопостачання у Крим.
Водночас наголошує, що окупаційна влада "не обмежує себе" в використанні питної води на утримання військових, на будівництво. Тому Україна не має жодних підстав йти назустріч.
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Проблеми Криму з прісною водою: коротко
- Приблизно 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна. Робили це через Північно-Кримський канал.
- Після анексії Криму у 2014 році Україна припинила водопостачання.
- Криза з водою почалася у 2018 році. Тоді засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
- Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими й неродючими.
- Окупаційна влада Криму визнає катастрофу та надзвичайно малі запаси прісної води. Однак проблему не вирішують, лише роблять заяви.