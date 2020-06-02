Проблеми з водою у Криму загострило те, що окупанти почали заселяти півострів жителями з Росії. Це призвело до гострої нестачі питної води у низці міст півострова.

Сімферопольське водосховище стало калюжею

У найбільших містах анексованого Криму проблеми з водою дуже серйозні, заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, пише "Обозреватель".

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У Севастополі і Сімферополі – гостра нестача питної води. Сімферопольське водосховище перетворилося на калюжу. Там вже немає води на дві третини,

– зазначив Джелялов.

За його словами, є також велика проблема забезпеченням водою східних районів півострова – Феодосії, Судака.

Окупанти заселяють Крим жителями з РФ

Джелялов пояснив, що проблему загострило те, що окупаційна влада почала заселяти півострів жителями Росії. "Кількість людей, особливо в містах, водопостачання яких якраз і є проблематичним, зросла", – розповів заступник глави Меджлісу.

За його оцінками, наразі ситуація не є катастрофічною. Однак все може змінитися вже найближчим часом.

Що прогнозують у Меджлісі

Джелялов вважає, що окупанти все частіше проситимуть Україну відновити водопостачання у Крим.

Водночас наголошує, що окупаційна влада "не обмежує себе" в використанні питної води на утримання військових, на будівництво. Тому Україна не має жодних підстав йти назустріч.

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