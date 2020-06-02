Водохранилище стало лужей: в Меджлисе прокомментировали ситуацию с водой в Крыму
Проблемы с водой в Крыму обострили то, что оккупанты начали заселять полуостров с жителями России. Это привело к острой нехватке питьевой воды в ряде городов полуострова.
Симферопольское водохранилище стало лужей
В крупнейших городах аннексированного Крыма проблемы с водой очень серьезные, заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, пишет "Обозреватель".
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В Севастополе и Симферополе – острая нехватка питьевой воды. Симферопольское водохранилище превратилось в лужу. Там уже нет воды на две трети,
– отметил Джелялов.
По его словам, есть также большая проблема с обеспечением водой восточных районов полуострова – Феодосии, Судака.
Оккупанты заселяют Крым жителями из РФ
Джелялов пояснил, что проблему обострило то, что оккупационные власти начали заселять полуостров жителями России. "Количество людей, особенно в городах, водоснабжение которых как раз и является проблематичным, выросло", – рассказал заместитель главы Меджлиса.
По его оценкам, сейчас ситуация не является катастрофической. Однако все может измениться уже в ближайшее время.
Что прогнозируют в Меджлисе
Джелялов считает, что оккупанты все чаще будут просить Украину возобновить водоснабжение в Крым.
В то же время отмечает, что оккупационные власти "не ограничивают себя" в использовании питьевой воды на содержание военных, на строительство. Поэтому Украина не имеет никаких оснований идти навстречу.
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Проблемы Крыма с пресной водой: коротко
- Примерно 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина. Делали это через Северо-Крымский канал.
- После аннексии Крыма в 2014 году Украина прекратила водоснабжение.
- Кризис с водой начался в 2018 году. Тогда засохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.
- Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными.
- Оккупационная власть Крыма признает катастрофу и чрезвычайно маленькие запасы пресной воды. Однако проблему не решают, только делают заявления.