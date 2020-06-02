Проблемы с водой в Крыму обострили то, что оккупанты начали заселять полуостров с жителями России. Это привело к острой нехватке питьевой воды в ряде городов полуострова.

Симферопольское водохранилище стало лужей

В крупнейших городах аннексированного Крыма проблемы с водой очень серьезные, заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, пишет "Обозреватель".

Читайте также Мы не планируем помогать РФ решать ее проблемы, – Кулеба про воду в Крым

В Севастополе и Симферополе – острая нехватка питьевой воды. Симферопольское водохранилище превратилось в лужу. Там уже нет воды на две трети,

– отметил Джелялов.

По его словам, есть также большая проблема с обеспечением водой восточных районов полуострова – Феодосии, Судака.

Оккупанты заселяют Крым жителями из РФ

Джелялов пояснил, что проблему обострило то, что оккупационные власти начали заселять полуостров жителями России. "Количество людей, особенно в городах, водоснабжение которых как раз и является проблематичным, выросло", – рассказал заместитель главы Меджлиса.

По его оценкам, сейчас ситуация не является катастрофической. Однако все может измениться уже в ближайшее время.

Что прогнозируют в Меджлисе

Джелялов считает, что оккупанты все чаще будут просить Украину возобновить водоснабжение в Крым.

В то же время отмечает, что оккупационные власти "не ограничивают себя" в использовании питьевой воды на содержание военных, на строительство. Поэтому Украина не имеет никаких оснований идти навстречу.

К теме Засуха в оккупированном Крыму: в Коктебеле полностью высохло озеро – фото

Проблемы Крыма с пресной водой: коротко