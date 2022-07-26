Вместо зарплаты – квартиры украинцев: оккупанты отправляют на Юг экс-милиционеров из Крыма

Российские захватчики не способны решить собственные вопросы безопасности в тех городах, которые они захватили на Херсонщине и Запорожье. Поскольку силы росгвардии страны-агрессора задействованы в боях, то для выполнения полицейских функций начали привлекать ветеранов милиции из Крыма.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, подобная практика оккупантов для многих бывших сотрудников МВД и военных пенсионеров оказалась неожиданностью. Ведь они, предавшие Украину в 2014 году, надеялись получать немалые российские пенсии и мирно жить на оккупированном полуострове.

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Однако оккупанты считают совсем иначе. В качестве оплаты за российские выплаты и "жизнь в россии" кремль решил использовать экс-милиционеров таким образом, как ему вздумается.

Заставят умирать ради отобранных у кого-то квартир

Бывших правоохранителей-предателей в Крыму фактически начали мобилизовывать в 20 числах июля. Ответственные за привлечение ветеранов всевозможных силовых служб к войне рассказывают будущему "пушечному мясу" о том, что "они нужны родине в тяжелое время".

Согласно легенде, экс-милиционеров будут отправлять в тыловые города Запорожской и Херсонской области.

Впрочем, "наведение порядка" в условном Скадовске вовсе не является безопасным делом, ведь там действуют много бандформирований россиян. И каждая из этих группировок без сожаления пристрелит любого "полицейского", который будет мешать им мародерить.

Кроме того, в места дислокации всевозможных "народных милиционеров" и в штабы захватчиков постоянно прилетают различные снаряды большого калибра, а оккупанты и коллаборанты периодически погибают от рук партизан. Так что домой с такого задания вернутся не все ветераны.

Также следует понимать, что кремлевские генералы всячески пытаются заткнуть дыры в обороне на Юге Украины, поэтому все эти "полицейские отряды" обязательно будут участвовать в боевых действиях против Украины.

В качестве вознаграждения за свою "службу" орки обещают дать ветеранам силовых структур возможность "приватизировать" жилье на Херсонщине и Запорожье. Конечно, речь идет о домах и квартирах людей, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию, а также о недвижимости замученных активистов и ветеранов АТО.

Захватчики отбирают пансионаты

Кроме того, российские спецслужбы и вооруженные путинские орки недавно "отжали" ряд пансионатов. Скорее всего, эти здания понадобились оккупантам для размещения штабов или мест дислокации определенных подразделений. Впрочем, нельзя исключать, что там обустроят места отдыха генералов и офицеров.

Речь идет о пансионатах "Прибой" и "Арабатке клаб" в Геническом районе Херсонщины. До полномасштабного вторжения эти заведения были одними из самых популярных в регионе, но несомненно, что во время бегства из украинских городов ордынцы их полностью разграбят.