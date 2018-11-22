Вместо Кучмы Украину в Минске будет представлять Марчук: решение президента
Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.
Об этом в Facebook сообщила нардеп, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.
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Источник: 24 канал
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