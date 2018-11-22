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      Вместо Кучмы Украину в Минске будет представлять Марчук: решение президента

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      Евгений Марчук будет представлять Украину в ТКГ в Минске
      Евгений Марчук будет представлять Украину в ТКГ в Минске / Ukrinform.ua

      Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.

      Об этом в Facebook сообщила нардеп, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

      Новость дополняется...

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Война на Донбассе Ирина Геращенко Минские договоренности Минск Леонид Кучма
      Источник: 24 канал
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