Вместо Кучмы Украину в Минске будет представлять Марчук: решение президента

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.

Об этом в Facebook сообщила нардеп, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко. Новость дополняется...