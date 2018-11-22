Замість Кучми Україну в Мінську представлятиме Марчук: рішення президента

Президент України Петро Порошенко призначив представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євгена Марчука.

Про це у Facebook повідомила нардеп, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

"Євгеній Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України", – зазначила Геращенко.

Читайте також: "Іншого формату не буде": Кучма зробив заяву про подальшу долю "Мінська"

Новина доповнюється...

Нагадаємо, 2 жовтня другий Президент України Леонід Кучма заявив, що припиняє роботу Тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається питаннями щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Що таке мінські угоди? Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.