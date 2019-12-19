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      Вместо Ткаченко 1+1 media возглавил Ярослав Пахольчук: кто это

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      Ярослав Пахольчук / Детектор Медиа

      Генеральным директором 1+1 media стал Ярослав Пахольчук – бывший исполнительный директор медиагруппы. В то же время, олигарх Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет "ТРК Студия 1+1".

      Тем временем Александр Ткаченко останется почетным президентом медиахолдинга. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

      К теме: Больше не гендиректор: новоизбранный нардеп Ткаченко уволился с "1+1"

      Интересно, что после увольнения Александра Ткаченко с должности гендиректора 1+1 media изменило структуру управления холдингом. В состав правления вошли шесть человек. Среди них – жена Александра Ткаченко, Анна.


      Правление 1+1 media

      Кто такой новый глава 1+1 media?

      Ярослав Пахольчук работает в медиагруппе с апреля 2010 года. С января 2013 года он занимал должность исполнительного и директора направления платного телевидения с октября 2016 года. С 19 августа 2019 года входит в состав членов Правления 1+1 медиа.

      С отличием окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальностям бакалавр экономической кибернетики и магистр информационного менеджмента

      Занимал должность консультанта по продвижению ERP систем в Центре компьютерных технологий "Инфоплюс". В компании Эрнст & Янг с 2005 по 2008 годы отвечал за проекты, связанные с формированием, трансформацией и аудитом финансовой отчетности.

      С июля 2008 работал в Central European Media Enterprises Group (СМЕ), сначала на должности менеджера по планированию, анализу и развитию бизнеса, а затем – заместителя финансового директора.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Журналисты СМИ Игорь Коломойский Александр Ткаченко
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