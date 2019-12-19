Замість Ткаченка 1+1 media очолив Ярослав Пахольчук: хто це

Генеральним директором 1+1 media став Ярослав Пахольчук – колишній виконавчий директор медіагрупи. Водночас, олігарх Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить наглядову раду "ТРК Студія 1+1".

Тим часом Олександр Ткаченко залишиться почесним президентом медіахолдингу. Про це мовиться в офіційному пресрелізі компанії.

До теми: Більше не гендиректор: новообраний нардеп Ткаченко звільнився з "1+1"

Цікаво, що після звільнення Олександра Ткаченка з посади гендиректора 1+1 media змінило структуру управління холдингом. До складу правління увійшли шість осіб. Серед них – є дружина Олександра Ткаченка, Анна.



Правління 1+1 media

Хто такий новий очільник 1+1 media?

Ярослав Пахольчук працює в медіагрупі з квітня 2010 року. З січня 2013 року він обіймав посаду виконавчого та директора напрямку платного телебачення з жовтня 2016 року. З 19 серпня 2019 року входить до складу членів Правління 1+1 медіа.

З відзнакою закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальностями бакалавр економічної кібернетики та магістр інформаційного менеджменту

Обіймав посаду консультанта з просування ERP систем у Центрі комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс". У компанії Ернст & Янг із 2005 по 2008 роки відповідав за проєкти, пов'язані з формуванням, трансформацією та аудитом фінансової звітності.

З липня 2008 працював у Central European Media Enterprises Group (СМЕ) спочатку на посаді менеджера з планування, аналізу та розвитку бізнесу, а потім – заступника фінансового директора.