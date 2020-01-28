Вместо звездочек – коронавирус: датская газета разместила карикатуру на китайский флаг – фото

Китай возмущен карикатурой, которую разместила датская газета Jyllands-Posten на своих страницах. Так, на красном фоне "китайского флага" вместо привычных 5 звезд изображены маленькие вирусы.

Посольство Китая уже отреагировало на такую ​​шутку и требует извинений от издания. А вот редактор оснований для этого не видит, передает Politiken.

Актуально: С популярного китайского сайта исчез сериал "Чернобыль": как это связано с коронавирусом

В КНР подчеркивают: карикатура оскорбляет чувства китайского народа. Автор изображения Нильс Бо Бойсен комментариев не дает, а вот редактор газеты Джейкоб Нибро не собирается извиняться, потому что карикатуру создавали не для образ китайцев.

Этот рисунок, в отличие от многих других сатирических рисунков, показывает состояние дел в мире прямо сейчас,

– отметил он.



Карикатура, оскорбляющая чувства китайцев / автор Нильс Бо Бойсен

Что означают звездочки на флаге КНР?

Красный фон флага – это символ революции и коммунизма. Большая пятиконечная звезда, в свою очередь, символизирует Коммунистическую партию Китая, 4 меньших – 4 классы населения: рабочих, крестьян, интеллигенцию и "патриотическую буржуазию".

Смертельный коронавирус: последние новости