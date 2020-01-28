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      Вместо звездочек – коронавирус: датская газета разместила карикатуру на китайский флаг – фото

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      Китаянка в маске на фоне национального флага / Getty images

      Китай возмущен карикатурой, которую разместила датская газета Jyllands-Posten на своих страницах. Так, на красном фоне "китайского флага" вместо привычных 5 звезд изображены маленькие вирусы.

      Посольство Китая уже отреагировало на такую ​​шутку и требует извинений от издания. А вот редактор оснований для этого не видит, передает Politiken.

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      В КНР подчеркивают: карикатура оскорбляет чувства китайского народа. Автор изображения Нильс Бо Бойсен комментариев не дает, а вот редактор газеты Джейкоб Нибро не собирается извиняться, потому что карикатуру создавали не для образ китайцев.

      Этот рисунок, в отличие от многих других сатирических рисунков, показывает состояние дел в мире прямо сейчас,
      – отметил он.


      Карикатура, оскорбляющая чувства китайцев / автор Нильс Бо Бойсен

      Что означают звездочки на флаге КНР?
      Красный фон флага – это символ революции и коммунизма. Большая пятиконечная звезда, в свою очередь, символизирует Коммунистическую партию Китая, 4 меньших – 4 классы населения: рабочих, крестьян, интеллигенцию и "патриотическую буржуазию".

      Смертельный коронавирус: последние новости

      • По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек, заболели во всем мире – почти 4600 человек.
      • В Украине пока не зафиксирован ни один случай заболевания, все 4 подозрения на болезнь, которые возникали ранее, оказались гриппом.
      • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
      • В Китае власти принимают все возможные меры, чтобы предотвратить эпидемию. Там уже ввели карантин в некоторых городах, в частности, строгие ограничения в праве передвижения применены в Ухане, откуда началось заражение. Кое-где внедряют военное положение.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
      • Коронавирус зафиксирован уже в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США, Канаде, Камбодже, Шри-Ланке и Германии.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус 2020 Китай Скандал СМИ Дания
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