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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Замість зірочок – коронавірус: данська газета розмістила карикатуру на китайський прапор – фото

      948 Читать новость на русском
      Китаянка у масці на тлі національного стягу / Getty images

      Китай обурений карикатурою, яку розмістила данська газета Jyllands-Posten на своїх шпальтах. Так, на червоному тлі "китайського стягу" замість звичних 5 зірочок зображені маленькі віруси.

      Посольство Китаю вже відреагувало на такий жарт і вимагає вибачень від видання. А ось редактор підстав для цього не бачить, передає Politiken.

      Актуально: З популярного китайського сайту зник серіал "Чорнобиль": як це пов’язано з коронавірусом

      У КНР наголошують: карикатура ображає почуття китайського народу. Автор зображення Нільс Бо Бойсен коментарів не роздає, а ось редактор газети Джейкоб Нібро не збирається вибачатися, бо карикатуру створювали не задля образ китайців.

      Цей малюнок, на відміну від багатьох інших сатиричних малюнків, показує стан справ у світі прямо зараз,
      – зауважив він.


      Карикатура, що ображає почуття китайців/ автор Нільс Бо Бойсен

      Що означають зірочки на прапорі КНР? Червоне тло стягу – це символ революції та комунізму. Велика п’ятикутна зірка, своєю чергою, символізує Комуністичну партію Китаю, 4 менших – 4 класи населення: робітників, селян, інтелігенцію та "патріотичну буржуазію".

      Смертельний коронавірус: останні новини

      • Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 106 людей, занедужали в усьому світі – майже 4600 осіб.
      • В Україні наразі не зафіксований жодний випадок захворювання, всі 4 підозри на хворобу, які виникали раніше, виявилися грипом.
      • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
      • В Китаї влада вживає усіх можливих заходів, аби запобігти епідемії. Там вже ввели карантин у деяких містах, зокрема, суворі обмеження у праві пересування застосовані в Ухані, звідки почалося зараження. Подекуди впроваджують військовий стан.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
      • Коронавірус зафіксований вже в Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді, Камбоджі, Шрі-Ланці та Німеччині.
      Як обрати духову шафу на кухню: прості поради
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус 2020 Китай Скандал Данія ЗМІ
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