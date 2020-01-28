Замість зірочок – коронавірус: данська газета розмістила карикатуру на китайський прапор – фото

Китай обурений карикатурою, яку розмістила данська газета Jyllands-Posten на своїх шпальтах. Так, на червоному тлі "китайського стягу" замість звичних 5 зірочок зображені маленькі віруси.

Посольство Китаю вже відреагувало на такий жарт і вимагає вибачень від видання. А ось редактор підстав для цього не бачить, передає Politiken.

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У КНР наголошують: карикатура ображає почуття китайського народу. Автор зображення Нільс Бо Бойсен коментарів не роздає, а ось редактор газети Джейкоб Нібро не збирається вибачатися, бо карикатуру створювали не задля образ китайців.

Цей малюнок, на відміну від багатьох інших сатиричних малюнків, показує стан справ у світі прямо зараз,

– зауважив він.



Карикатура, що ображає почуття китайців/ автор Нільс Бо Бойсен

Що означають зірочки на прапорі КНР? Червоне тло стягу – це символ революції та комунізму. Велика п’ятикутна зірка, своєю чергою, символізує Комуністичну партію Китаю, 4 менших – 4 класи населення: робітників, селян, інтелігенцію та "патріотичну буржуазію".

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