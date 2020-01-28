Замість зірочок – коронавірус: данська газета розмістила карикатуру на китайський прапор – фото
Китай обурений карикатурою, яку розмістила данська газета Jyllands-Posten на своїх шпальтах. Так, на червоному тлі "китайського стягу" замість звичних 5 зірочок зображені маленькі віруси.
Посольство Китаю вже відреагувало на такий жарт і вимагає вибачень від видання. А ось редактор підстав для цього не бачить, передає Politiken.
Актуально: З популярного китайського сайту зник серіал "Чорнобиль": як це пов’язано з коронавірусом
У КНР наголошують: карикатура ображає почуття китайського народу. Автор зображення Нільс Бо Бойсен коментарів не роздає, а ось редактор газети Джейкоб Нібро не збирається вибачатися, бо карикатуру створювали не задля образ китайців.
Цей малюнок, на відміну від багатьох інших сатиричних малюнків, показує стан справ у світі прямо зараз,
– зауважив він.
Карикатура, що ображає почуття китайців/ автор Нільс Бо Бойсен
Що означають зірочки на прапорі КНР? Червоне тло стягу – це символ революції та комунізму. Велика п’ятикутна зірка, своєю чергою, символізує Комуністичну партію Китаю, 4 менших – 4 класи населення: робітників, селян, інтелігенцію та "патріотичну буржуазію".
Смертельний коронавірус: останні новини
- Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 106 людей, занедужали в усьому світі – майже 4600 осіб.
- В Україні наразі не зафіксований жодний випадок захворювання, всі 4 підозри на хворобу, які виникали раніше, виявилися грипом.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- В Китаї влада вживає усіх можливих заходів, аби запобігти епідемії. Там вже ввели карантин у деяких містах, зокрема, суворі обмеження у праві пересування застосовані в Ухані, звідки почалося зараження. Подекуди впроваджують військовий стан.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
- Коронавірус зафіксований вже в Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді, Камбоджі, Шрі-Ланці та Німеччині.