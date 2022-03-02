ВМФ России – пираты XXI века: оккупанты прикрываются гражданскими судами как живым щитом

Вражеский черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений России. Они пытаются прикрываться жизнями гражданских.

Корабли России требуют от гражданского судна HELT зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом.

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В противном случае оккупационные корабли обещают открыть по судну HELT огонь.

Это ничто иное, как пиратство XXI века,

– отметили в Генштабе.

Военно-Морские силы ВСУ закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря для безопасности гражданского судоходства.

Россияне обстреливают гражданские суда

Как напомнили в учреждении, за время полномасштабного вторжения с 24 февраля до утра 2 марта флот России уже обстрелял 2 гражданских судна.

Кроме того, оккупанты захватили в плен еще 2 судна. В частности, речь идет о поисково-спасательном судне "Сапфир", выполнявшем гуманитарную миссию.

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