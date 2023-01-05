Об этом заявили в Военно-морских силах Украины. Подробнее информирует 24 Канал.
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Оккупанты пытаются отвлечь внимание от своих неудач
В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции". Достижения Черноморского флота отсутствуют,
– подчеркнули в ВМС.
Также украинские военные добавили, что именно поэтому оккупанты и вынесли на государственный уровень мероприятия по выходу в дальний поход, как можно дальше от Черного моря, фрегата "Адмирал Горшков", вооруженного ракетами "Циркон". Более того, церемонию возглавил сам Путин. Правда, по видеосвязи.
В ВМС напомнили, что на сегодняшний день, 5 января, украинские воины уже уничтожили 16 кораблей и катеров Черноморского флота России. Еще несколько военных судов врага повреждены.
Как "Адмирала Горшкова" на службу отправляли
- Днем 4 января росСМИ буквально гудели о выходе фрегата "Адмирал Горшков" на службу. Дело в том, что церемонию возглавил Владимир Путин. Бункерный президент очень хвастался своим кораблем. Уверял, что он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Путин несколько раз говорил про "аналогов нет" и истерически улыбался.
- В минобороны России заявили, что "Адмирал Горшков" якобы совершит "поход" по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В ходе этого российские военные и планируют учебное применение ракет "Циркон".
- Заметим, что 5 января стало известно, что фрегат уже идет к побережью НАТО.