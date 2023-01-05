"Адмирал Горшков" вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Церемонию отправки корабля возглавлял Путин.

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Россия пытается отвлечь внимание от своих неудач

Фрегат должен выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. Россияне планируют учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

Украинские военные подчеркивают, что таким образом Россия пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной.

Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были приняты меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря,

– говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Угрозы НАТО

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев утверждает, что отправка прошла 4 января. По словам путинского муртада, цель этого перемещения – приближение к НАТО и создание угрозы для США в частности.

Медведев угрожает, мол, это – главный "подарок" к Новому году от России, потому что государство-агрессорка видит какие-то угрозы.

Восхваление Путина

Накануне российский диктатор снова хвастался фрегатом "Адмирал Горшков". Путин заявлял, что корабль вышел на боевое дежурство с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Раздавались традиционные заявления об "уникальном оружии" и уже традиционно добавил, что "аналогов нет". Путин, как и Медведев, говорил об угрозах государства-агрессорки.