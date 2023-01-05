"Адмірал Горшков" озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон". Церемонію відправки корабля очолював Путін.

До теми Нехай бере приклад з "Москви": Путін похизувався фрегатом "Адмірал Горшков" з "Цирконами"

Росія намагається відвернути увагу від своїх невдач

Фрегат має виконувати завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Росіяни планують учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

Українські військові наголошують, таким чином Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною.

Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря,

– мовиться у дописі ВМС ЗСУ.

Погрози до НАТО

Заступник голови Радбезу Дмітрій Мєдвєдєв стверджує, що відправка відбулася 4 січня. За словами путінського посіпаки, мета цього переміщення – наближення до НАТО і створення загрози для США зокрема.

Мєдвєдєв погрожує, мовляв, це – головний "подарунок" до Нового року від Росії, бо держава-агресорка бачить якісь загрози.

Вихваляння Путіна

Напередодні російський диктатор знову вихвалявся фрегатом "Адмірал Горшков". Путін заявляв, що корабель вийшов на бойове чергування з гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Лунали традиційні заяви про "унікальну зброю" та вже традиційно додав, що "аналогов нєт". Путін як і Медведєв говорив про загрози держави-агресорки.