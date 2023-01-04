Владімір Путін взяв участь у церемонії виходу на службу "Адмірала Горшкова", пишуть росЗМІ. Про це інформує 24 канал.

Раніше Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Путін знову лякає "Цирконом"

Бункерний диктатор з усмішкою заявив, начебто фрегат оснащений ракетним комплексом "Циркон". Сказав сказав, що це унікальна зброя і вже традиційно додав "аналогов нєт". Мовляв, нібито йдеться про гіперзвукову систему морського базування. Зауважимо, що також параноїк знову заговорив про якісь загрози держави-агресорки.

Впевнений, що така потужне озброєння дозволить надійно захистити Росію від потенційних зовнішніх загроз,

– підкреслив Путін.

Цікаво, що бункерний президент настільки боїться за своє життя, що віддав наказ відправити фрегат на бойове чергування через відеозв'язок.

У ворожому міноборони уточнили, що "Адмірал Горшков" нібито здійснить "похід" по Атлантичному та Індійському океанах, а ще Середземному морі. Під час цього російські військові і планують випробувати "Циркон". Шойгу заявив, що начебто особливість "Циркона" – "гарантовано" долати ПРО.

До речі, раніше Путін хизувався і крейсером "Москва". Втім, знищений українськими воїнами російський крейсер вже майже 9 місяців на дні. До речі, там знайдеться місце і для інших військових суден Росії.

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Коротко про ракети "Циркон"