Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу "Адмирала Горшкова", пишут росСМИ. Об этом информирует 24 канал.
Раньше Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России
Путин снова пугает "Цирконом"
Бункерный диктатор с улыбкой заявил, будто бы фрегат оснащен ракетным комплексом "Циркон". Сказал, что это уникальное оружие и уже традиционно добавил "аналогов нет". Мол, якобы речь идет о гиперзвуковой системе морского базирования. Заметим, что параноик снова заговорил о каких-то угрозах государству-агрессору.
Уверен, что такое мощное вооружение позволит надежно оградить Россию от потенциальных внешних угроз,
– цинично подчеркнул Путин.
Интересно, что бункерный президент настолько опасается за свою жизнь, что отдал приказ отправить фрегат на боевое дежурство через видеосвязь.
Во враждебном минобороны уточнили, что "Адмирал Горшков" якобы совершит "поход" по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В ходе этого российские военные и планируют испытать "Циркон". Шойгу заявил, что вроде бы особенность "Циркона" - "гарантированно" преодолевать ПРО.
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Коротко о ракетах "Циркон"
- Ракетами "Циркон" российский диктатор пытался испугать мир еще в 2019 году. Тогда он назвал это частью так называемого "нового поколения систем вооружений". Вскоре пропагандисты начали периодически показывать "мультики" о том, как они будут бомбить "Цирконом" США и другие государства мира.
- Первые испытания "Циркона" провели уже в 2020 году. Заметим, пропагандисты заявляли, что это гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, которая может развивать скорость до 12 тысяч километров в час.
- По данным росСМИ, дальность пуска составляет до 600 километров. Ракета будто бы имеет боевую часть – фугасную, ядерную. О таких технических характеристиках рассказывают только оккупанты.
- 21 декабря 2022 года Путин в очередной раз пообещал, что "Адмирал Горшков" выйдет на боевое дежурство с ракетами "Циркон".
- Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что заявления России по изготовлению "Циркона" - блеф.