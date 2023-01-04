Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу "Адмирала Горшкова", пишут росСМИ. Об этом информирует 24 канал.

Раньше Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России

Путин снова пугает "Цирконом"

Бункерный диктатор с улыбкой заявил, будто бы фрегат оснащен ракетным комплексом "Циркон". Сказал, что это уникальное оружие и уже традиционно добавил "аналогов нет". Мол, якобы речь идет о гиперзвуковой системе морского базирования. Заметим, что параноик снова заговорил о каких-то угрозах государству-агрессору.

Уверен, что такое мощное вооружение позволит надежно оградить Россию от потенциальных внешних угроз,

– цинично подчеркнул Путин.

Интересно, что бункерный президент настолько опасается за свою жизнь, что отдал приказ отправить фрегат на боевое дежурство через видеосвязь.

Во враждебном минобороны уточнили, что "Адмирал Горшков" якобы совершит "поход" по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В ходе этого российские военные и планируют испытать "Циркон". Шойгу заявил, что вроде бы особенность "Циркона" - "гарантированно" преодолевать ПРО.

Кстати , ранее Путин кичился и крейсером "Москва". Впрочем, уничтоженный украинскими воинами российский корабль уже почти 9 месяцев на дне. Кстати, там найдется место и для других военных судов России.

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Коротко о ракетах "Циркон"