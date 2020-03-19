ВМС провели испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр": мощные фото и видео

В Украине продолжаются ходовые испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр". Командование Военно-морских сил уже испытывало огневую мощь новеньких катеров.

Оба катера, на которых проводили испытания, в прошлом были построены для нужд ВМС Украины, сообщает Министерство обороны.

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На этапе испытания огневых мощностей катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили цель на берегу в нескольких километрах.

На бронированных "Кентавр" установлены водометы, благодаря которым катера способны разгоняться до 30 узлов. Они вооружены 40 ракетами каждый и способны быстро приблизиться к берегу, и высадить штурмовую группу до 36 человек.



Первые два "Кентавра" вскоре будут в рядах ВМС / фото: Минобороны

Первые два "Кентавра" уже в ближайшее время будут в рядах Военно-морских сил. Еще один такой катер сейчас на стадии строительства.

Испытания десантно-штурмовых "Кентавров": смотрите видео

Что известно о "Кентавры"?

Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" построены на базе артиллерийских "Гюрза-М". Они предназначены для патрулирования в морских акваториях и высадки десанта.



Максимальная скорость "Кентавра" составляет 50 узлов, а дальность плавания – 500 миль. Катера вооружены двумя боевыми модулями, пулеметом и 40-миллиметровым гранатометом.