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      ВМС провели испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр": мощные фото и видео

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      В Украине продолжаются ходовые испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр". Командование Военно-морских сил уже испытывало огневую мощь новеньких катеров.

      Оба катера, на которых проводили испытания, в прошлом были построены для нужд ВМС Украины, сообщает Министерство обороны.

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      На этапе испытания огневых мощностей катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили цель на берегу в нескольких километрах.

      На бронированных "Кентавр" установлены водометы, благодаря которым катера способны разгоняться до 30 узлов. Они вооружены 40 ракетами каждый и способны быстро приблизиться к берегу, и высадить штурмовую группу до 36 человек.


      Первые два "Кентавра" вскоре будут в рядах ВМС / фото: Минобороны

      Первые два "Кентавра" уже в ближайшее время будут в рядах Военно-морских сил. Еще один такой катер сейчас на стадии строительства.

      Испытания десантно-штурмовых "Кентавров": смотрите видео

      Что известно о "Кентавры"?
      Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" построены на базе артиллерийских "Гюрза-М". Они предназначены для патрулирования в морских акваториях и высадки десанта.

      Максимальная скорость "Кентавра" составляет 50 узлов, а дальность плавания – 500 миль. Катера вооружены двумя боевыми модулями, пулеметом и 40-миллиметровым гранатометом.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Оружие
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