ВМС провели випробування десантно-штурмових катерів "Кентавр": потужні фото і відео

В Україні тривають ходові випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Наразі командування Військово-морських сил вже випробували вогневу можливість новеньких катерів.

Обидва катери, на яких проводили випробування, минулоріч були збудовані для потреб ВМС України, повідомляє Міністерство оборони.

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На етапі випробування вогневих потужностей катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Попри шторм у 2-3 бали, ракети вразили ціль на березі за кілька кілометрів.

На броньованих "Кентаврах" встановлені водомети, завдяки яким катери спроможні розганятися до 30 вузлів. Вони озброєні 40 ракетами кожен і спроможні швидко наблизитися до берега, та висадити штурмовиків групою до 36 людей.



Перші два "Кентаври" вже невдовзі будуть у лавах ВМС / фото: Міноборони

Перші два "Кентаври" вже найближчим часом будуть у лавах Військово-морських сил. Ще один такий катер зараз на стадії будівництва.

Випробування десантно-штурмових "Кентаврів": дивіться відео

Що відомо про "Кентаври"?Десантно-штурмові катери типу "Кентавр" збудовані на базі артилерійських "Гюрза-М". Вони призначенні для патрулювання у морських акваторіях і висадки десанту.



Максимальна швидкість "Кентавра" становить 50 вузлів, а дальність плавання – 500 миль. Катери озброєні двома бойовими модулями, кулеметом і 40-міліметровим гранатометом.