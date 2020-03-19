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      ВМС провели випробування десантно-штурмових катерів "Кентавр": потужні фото і відео

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      ВМС невдовзі отримюють перші катери типу "Кентавр" / mil.gov.ua

      В Україні тривають ходові випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Наразі командування Військово-морських сил вже випробували вогневу можливість новеньких катерів.

      Обидва катери, на яких проводили випробування, минулоріч були збудовані для потреб ВМС України, повідомляє Міністерство оборони.

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      На етапі випробування вогневих потужностей катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Попри шторм у 2-3 бали, ракети вразили ціль на березі за кілька кілометрів.

      На броньованих "Кентаврах" встановлені водомети, завдяки яким катери спроможні розганятися до 30 вузлів. Вони озброєні 40 ракетами кожен і спроможні швидко наблизитися до берега, та висадити штурмовиків групою до 36 людей.


      Перші два "Кентаври" вже невдовзі будуть у лавах ВМС / фото: Міноборони

      Перші два "Кентаври" вже найближчим часом будуть у лавах Військово-морських сил. Ще один такий катер зараз на стадії будівництва.

      Випробування десантно-штурмових "Кентаврів": дивіться відео

      Що відомо про "Кентаври"?Десантно-штурмові катери типу "Кентавр" збудовані на базі артилерійських "Гюрза-М". Вони призначенні для патрулювання у морських акваторіях і висадки десанту.

      Максимальна швидкість "Кентавра" становить 50 вузлів, а дальність плавання – 500 миль. Катери озброєні двома бойовими модулями, кулеметом і 40-міліметровим гранатометом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Водний транспорт Міністерство оборони України Збройні сили України Зброя Новини України
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