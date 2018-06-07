ВМС Украины расширили зону стрельб в Азовском море

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проведут артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

Об этом рассказал начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик, сообщает "Крым.Реалии".

Ранее украинские моряки объявили о перекрытии трех участков в Азовском море. Таким образом, зону учений расширили.

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Формально закрыть морское пространство могут служащие Госгидрографии после заявки военных.

"Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", – отметил Чалик.

По его словам, учения ВМС не влияют на туристов, а перед началом стрельб необходимый участок тщательно проверяется.