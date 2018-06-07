ВМС України розширили зону стрільб в Азовському морі
Військово-морські сили Збройних сил України проведуть артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема в районі острова Зміїний.
Про це розповів начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чалик, повідомляє "Крим.Реалії".
Раніше українські моряки оголосили про перекриття трьох ділянок в Азовському морі. Таким чином, зону навчань розширили.
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Формально закрити морський простір можуть службовці Держгідрографії після заявки військових.
"Ситуація носить превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного і Азовського морів закриті для судноплавства", – зазначив Чалик.
За його словами, навчання ВМС не впливає на туристів, а перед початком стрільб необхідна ділянка ретельно перевіряється.