ВМС України розширили зону стрільб в Азовському морі

Військово-морські сили Збройних сил України проведуть артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема в районі острова Зміїний.

Про це розповів начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чалик, повідомляє "Крим.Реалії".

Раніше українські моряки оголосили про перекриття трьох ділянок в Азовському морі. Таким чином, зону навчань розширили.

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Формально закрити морський простір можуть службовці Держгідрографії після заявки військових.

"Ситуація носить превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного і Азовського морів закриті для судноплавства", – зазначив Чалик.

За його словами, навчання ВМС не впливає на туристів, а перед початком стрільб необхідна ділянка ретельно перевіряється.