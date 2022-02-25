Российские войска пытаются взять Херсон. Для этого им надо пройти Антоновский мост. Именно он разделяет Херсон и Олешки.
За этот мост идут тяжелые бои. Там раздались мощные взрывы. Он находится под контролем ВСУ.
Стоит внимания Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов
Однако в результате обстрела территории между Херсоном и Олешками возник пожар на автозаправочной станции.
Спасатели не могут туда добраться, ведь есть опасность для личного состава.
Накануне Вооруженные Силы Украины опубликовали видео уничтоженных оккупантов на окраинах Олешков.