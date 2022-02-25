Российские войска пытаются взять Херсон. Для этого им надо пройти Антоновский мост. Именно он разделяет Херсон и Олешки.

За этот мост идут тяжелые бои. Там раздались мощные взрывы. Он находится под контролем ВСУ.

Стоит внимания Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов

Однако в результате обстрела территории между Херсоном и Олешками возник пожар на автозаправочной станции.

Спасатели не могут туда добраться, ведь есть опасность для личного состава.

Накануне Вооруженные Силы Украины опубликовали видео уничтоженных оккупантов на окраинах Олешков.





Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!