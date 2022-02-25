Російські війська намагаються взяти Херсон. Для цього їм треба пройти Антонівський міст. Саме він розділяє Херсон та Олешки.

За цей міст йдуть важкі бої. Там пролунали потужні вибухи. Він перебуває під контролем ЗСУ.

Варте уваги Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів

Однак внаслідок обстрілу території між Херсоном та Олешками, виникла пожежа на автозаправній станції.

Рятувальники не можуть туди дістатися, адже є небезпека для особового складу.

Напередодні Збройні Сили України опублікували відео знищених окупантів на околицях Олешків.





Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!